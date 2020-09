Ventimiglia, il Sindaco parla di sicurezza e viene derubato in diretta tv (VIDEO) (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Sindaco, dove va?“. Ha dell’incredibile quanto avvenuto in diretta tv su Primo Canale, emittente ligure. Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino dopo essersi soffermato sul tema sicurezza, si è accorto di essere stato vittima di un furto: “Mi hanno portato via il giaccone”, ha spiegato all’incredula giornalista dopo aver abbandonato la ‘postazione’. Il Sindaco, per rispondere alle domande della giornalista, ha dato le spalle alla panchina su cui aveva appoggiato l’indumento. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) “, dove va?“. Ha dell’incredibile quanto avvenuto intv su Primo Canale, emittente ligure. Ildi, Gaetano Scullino dopo essersi soffermato sul tema, si è accorto di essere stato vittima di un furto: “Mi hanno portato via il giaccone”, ha spiegato all’incredula giornalista dopo aver abbandonato la ‘postazione’. Il, per rispondere alle domande della giornalista, ha dato le spalle alla panchina su cui aveva appoggiato l’indumento.

trash_italiano : Il sindaco di Ventimiglia derubato in diretta mentre parla di sicurezza ???? - Davide : Mai più senza il sindaco di Ventimiglia intervistato sul tema della sicurezza cittadina che viene derubato in diret… - repubblica : Il sindaco parla di sicurezza, gli rubano la giacca in diretta tv - Kintsug17 : RT @RadioSavana: Sindaco di Ventimiglia derubato in diretta mentre parla di sicurezza ?????. #RadioSavana - Mania48Mania53 : RT @ImolaOggi: ??Ventimiglia: sindaco derubato in diretta mentre parla di sicurezza in Tv -