Coronavirus, Merkel: “No a un nuovo lockdown, ma sì ad azioni locali”. E sconsiglia viaggi in “Paesi a rischio” (Di martedì 29 settembre 2020) La cancelliera Angela Merkel correi ai ripari e con lei la Germania. L’annuncio in conferenza stampa di nuove misure restrittive, ma a livello locale, in modo specifico e preciso. “Non vogliamo chiudere tutto il Paese (di nuovo, ndr). È da evitare a tutti i costi”. “Abbiamo gestito bene l’estate, ma sappiamo che i mesi che ci attendono sono difficili, sto parlando dell’autunno e dell’inverno”. Merkel sconsiglia dunque di recarsi nelle zone in cui si registra il maggior numero di casi di Covid-19 – Spagna, Francia e Inghilterra – ma avverte che in Germania dove i positivi continuano a crescere “gite e feste private sia in luoghi pubblici sia privati sono all’origine di numerosi focolai”. “Dobbiamo agire”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) La cancelliera Angelacorrei ai ripari e con lei la Germania. L’annuncio in conferenza stampa di nuove misure restrittive, ma a livello locale, in modo specifico e preciso. “Non vogliamo chiudere tutto il Paese (di, ndr). È da evitare a tutti i costi”. “Abbiamo gestito bene l’estate, ma sappiamo che i mesi che ci attendono sono difficili, sto parlando dell’autunno e dell’inverno”.dunque di recarsi nelle zone in cui si registra il maggior numero di casi di Covid-19 – Spagna, Francia e Inghilterra – ma avverte che in Germania dove i positivi continuano a crescere “gite e feste private sia in luoghi pubblici sia privati sono all’origine di numerosi focolai”. “Dobbiamo agire”. L'articolo ...

Corriere : Coronavirus, Merkel consiglia l’Italia per le vacanze: «Hanno agito con cautela» - Lisa_Salustri : RT @ultimenotizie: Angela #Merkel ha sconsigliato di affrontare viaggi all'estero in zone a rischio per il #coronavirus, nelle ferie, ma ha… - serenaviani : RT @TgLa7: #Coronavirus: #Merkel sconsiglia Paesi a rischio in Ue ma in Italia si può andare - colvieux : RT @ultimenotizie: Angela #Merkel ha sconsigliato di affrontare viaggi all'estero in zone a rischio per il #coronavirus, nelle ferie, ma ha… - MarisaLevi1 : RT @ultimenotizie: Angela #Merkel ha sconsigliato di affrontare viaggi all'estero in zone a rischio per il #coronavirus, nelle ferie, ma ha… -