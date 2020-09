Maltempo Umbria: a Castelluccio di Norcia a fine settembre arriva il rigido inverno, neve sul monte Vettore (Di domenica 27 settembre 2020) Siamo a fine settembre e a Castelluccio di Norcia è arrivato l’inverno. Un grado di temperatura nella notte e prima neve sulla cima del monte Vettore. E le temperature continuato a scendere: in pieno giorno la temperatura sul monte Vettore è di -1. Il freddo e la pioggia hanno interessato tutta l’Umbria, le temperature registrate dal Centro funzionale della Protezione civile regionale sono ben al di sotto della media stagionale. Su tutto l’arco appenninico le minime, nel corso della notte fra sabato e domenica, si sono attestate tra 1 e 4 gradi, ma anche nei fondovalle e zone pianeggianti interne al territorio, il freddo si e’ fatto sentire. A ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Siamo ae adito l’. Un grado di temperatura nella notte e primasulla cima del. E le temperature continuato a scendere: in pieno giorno la temperatura sulè di -1. Il freddo e la pioggia hanno interessato tutta l’, le temperature registrate dal Centro funzionale della Protezione civile regionale sono ben al di sotto della media stagionale. Su tutto l’arco appenninico le minime, nel corso della notte fra sabato e domenica, si sono attestate tra 1 e 4 gradi, ma anche nei fondovalle e zone pianeggianti interne al territorio, il freddo si e’ fatto sentire. A ...

