Napoli, parla Carlo Ancelotti: "Sono un grande incassatore. La verità ha molte facce" (Di martedì 4 agosto 2020) Sono passati già parecchi mesi dal suo addio al Napoli, ma il nome di Carlo Ancelotti è rimasto ben impresso nelle menti dei tifosi azzurri. Il tecnico ha appena conquistato una salvezza tutt'altro che scontata con l'Everton, in Premier League. "Sono un grande incassatore. A Napoli auguro tutto il bene possibile. La verità ha molte facce e non interessa a nessuno, non oggi", ha dichiarato il mister in un'intervista al Corriere dello Sport in cui si parla di Champions League.

