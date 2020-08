Germania, migliaia di persone senza mascherina a Berlino: negazionisti in piazza contro le restrizioni anti-Covid [FOTO] (Di domenica 2 agosto 2020) Mentre in Francia e in Spagna i casi di Coronavirus sono tornati a crescere, superando quota mille, l’Italia ha registrato una nuova flessione della curva dei contagi e dei decessi con 295 infetti e 5 vittime confermate, secondo l’ultimo bollettino. In Spagna, Madrid al momento risulta la città europea con il più alto tasso di mortalità in eccesso, mentre in Francia, per il terzo giorno consecutivo è stata superata la soglia dei 1.300 contagiati. Le infezioni aumentano anche in Germania: il Paese ha sfiorato la soglia delle mille infezioni giornaliere. Nonostante il nuovo picco, a Berlino migliaia di persone hanno sfilato per protestare contro le misure restrittive. Il corteo è partito dalla Porta di Brandeburgo: i manifestanti ... Leggi su meteoweb.eu

