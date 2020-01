Laura Chiatti, seno al vento: le braccia non coprono abbastanza (Di domenica 26 gennaio 2020) Laura Chiatti festeggia il milione di follower su Instagram con una foto in Senza veli Alla faccia dell’euforia… Laura Chiatti ha tagliato un importante traguardo sui social network: 1 milione di follower su Instagram. L’attrice e moglie di Marco Bocci posta solitamente foto e video ritraenti la vita quotidiana, tra l’orgoglio di essere mamma e le fragilità, come quando rischiava di perdere l’amato a causa di un’infezione, senza mai disdegnare di manifestare orgoglio femminile. In occasione del risultato raggiunto, si butta in qualcosa di mai visto prima: giù il reggiseno e largo al lato A! Vi chiedete se stiamo parlando della stessa Laura Chiatti? Avete tutta la nostra comprensione. Uno scatto tanto provocante è magari abituale per qualche influencer e showgirl, ma non è da lei. Non di uno dei volti più conosciuti e ammirati del cinema italiano. L’importante seguito deve aver ... kontrokultura

KontroKulturaa : Laura Chiatti, seno al vento: le braccia non coprono abbastanza - - _DAGOSPIA_ : LAURA NON C’È, È ANDATA A SPOGLIARSI SU INSTAGRAM – LA CHIATTI IN SEMI-TOPLESS PER FESTEGGIARE IL...… - CronacaSocial : Laura Chiatti celebra il suo milione di follower con una foto mezza nuda. E arrivano due commenti di spicco... LEGG… -