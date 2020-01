LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA. Grassl strepitoso ma non basta per il podio: quarto. Rizzo quinto. Aliev riporta la Russia al trionfo (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SPLENDIDA GARA DI GUIGNARD-FABBRI IL VIDEO DI GUIGNARD-FABBRI VIDEO: IL CORTO DI PAPADAKIS-CIZERON 22.31: Si chiude qui la seconda giornata di gare agli Europei di Pattinaggio di Graz con un pizzico di amaro in bocca per i colori italiani. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani con il corto femminile e il libero delle coppie di artistico. Buonanotte 22.30: Agli azzurri, per salire sul podio, sono mancati i 3/4 punti alla loro portata nel programma corto. l’Italia chiude comunque con il quafrto posto di Daniel Grassl, che si migliora di due posizioni rispetto allo scorso anno, il quinto di Matteo Rizzo, che invece scende dal podio e si peggiora di due posizioni e la dodicesima piazza dell’ottimo debuttante Gabriele Frangipani 22.27: Oro per la Russia con Dmitri Aliev, argento per il giovanissimo russo ... oasport

