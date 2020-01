Harry e Meghan, lontano dal gossip. La verità sul caso Meghexit (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non si parla d’altro negli ultimi giorni se non delle vicende reali e in particolare quelle che coinvolgono in prima persona Meghan e Harry e la loro scelta di uscire ufficialmente dalla famiglia reale inglese. La vicenda attualmente sembra aver trovato un “lieto fine” se così vogliamo chiamarlo grazie all’intervento della regina che ha trovato per suo figlio e Meghan un compromesso onorevole. A quanto pare l’uscita dalla corona è stata risolta con la magnanimità della regina che ha concesso ai duchi di ricominciare la loro nuova vita in Canada, stato che vede al suo vertice Elisabetta II perché storicamente facente parte del Commonwealth. I duchi di Sussex dovranno comunque rimborsare ai contribuenti britannici oltre due milioni di sterline messe a disposizione dall’erario per ristrutturare la loro residenza nei pressi del castello di Windsor. Il Frogmore cottage resterà comunque la ... bigodino

