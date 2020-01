Coppa Italia| Juventus-Roma 3-1: bianconeri corsari, giallorossi al tappeto (Di giovedì 23 gennaio 2020) Juventus Roma 3-1- Juve implacabile e Roma al tappeto. I bianconeri superano i capitolini nei quarti di finale e accedono alle semifinali di Coppa Italia. Decidono i gol di Ronaldo, Bentancur e Bonucci, poi il gol di Under nella ripresa. Juventus compatta, cinica e ben organizzata nei reparti, Roma poco incisiva in zona offensiva. Juventus … L'articolo Coppa Italia Juventus-Roma 3-1: bianconeri corsari, giallorossi al tappeto proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

