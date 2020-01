Arriva Telefisco 2020: il 30 gennaio consulenze gratuite del Sole 24 Ore per imprese, banche e professionisti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dalle regole sulle ritenute per i contratti di appalto alla fattura elettronica e l’invio telematico degli scontrini, dalle novità per l’Iva del 2020 alla stretta sulle misure per la lotta all’evasione, dal regime forfettario alle modifiche al reddito d’impresa. Questi sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso della 29esima edizione di Telefisco, l’evento annuale gratuito organizzato dal Sole 24 Ore per approfondire le novità fiscali dell’anno in programma giovedì 30 gennaio. Le prime sedi dalle quali seguire l’evento sono già state attivate (l’elenco è disponibile su www.ilSole24ore.com/Telefisco), ma ulteriori partner (istituti di credito, ordini professionali e organismi associativi locali), possono attivarne di nuove sul territorio nazionale da cui trasmettere in diretta l’evento, con la possibilità per i professionisti di ottenere i ... Leggi la notizia su ildenaro

Arriva Telefisco Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Arriva Telefisco