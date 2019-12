Biathlon | Junior IBU Cup Pokljuka 2019 | Bionaz trionfa nella Sprint! Passler quarta tra

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Questo fine settimana si è aperta anche la stagione/2020 dellaIBU Cup, circuito riservato agli under 22 del. Dopo le Individuali di giovedì oggi si sono disputate le Sprint di entrambi i sessi a(Slovenia) e per l’Italia è arrivata la grande soddisfazione del succeso in campo maschile di Didier. Il valdostano del CS Esercito ha compensato l’errore commesso nel poligono in piedi con una grande condizione sugli sci stretti che gli è valsa il terzo tempo totale e ha chiuso davanti a tutti, superando per 7″1 il tedesco Julian Hollandt e di 9″1 lo svizzero Niklas Hartweg. Va rimarcato però che entrambi gli atleti saliti sul podio con l’azzurro sono stati perfetti al tiro, il che impreziosisce il valore dell’impresa del diciannovenne residente proprio a(Aosta). Ottavo posto per Tommaso Giacomel (+40″), ...

