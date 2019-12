Il Trono di Spade 8 | Peter Dinklage | Gli spettatori si sono arrabbiati perché non

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ildi8 non ha convinto tutti i fan eha condiviso la sua teoria riguardante le critiche rivolte al finale. Ildisi è concluso con un finale molto criticato e, interprete di Tyrion, ha ora espresso la sua teoria riguardante le reazioni negative ricevute da parte degli. L'attore, che ha ottenuto poche ore fa una nomination ai SAG Awards, ha spiegato in un'intervista rilasciata a The New Yorker che non è rimasto del tutto sorpreso dall'accoglienza riservata all'epilogo della storia.ha spiegato parlando de Ildi: "Tutti avranno sempre un'opinione, e ciò significa prendere possesso di qualcosa. Penso sia come quando si pone fine alla relazione con qualcuno. Si arrabbiano". ...

