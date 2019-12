LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-0 | Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LA DIRETTADELLADI NOVARA DALLE 13.00 9-10 Diagonale lunga di Karakurt, c’era Hill in difesa. 9-9 Pipe di Egonu indifendibile. 8-9 Sbaglia anche Hill dai nove metri, cala il ritmo in questa fase. 8-8 Appena fuori il servizio di Haak. 7-8 Trova le mani del muro Gabi, caricamento di braccio spettacolare. 7-7 Gabi mura in faccia De Kruijf, miracolo in difesa di Ognjenovic in precedenza. 7-6 Ace di Paola ed è break! 6-6 Mani-out portentoso di Egonu, ottimo lavoro in seconda linea delle pantere. 5-6 Invasione a rete per Hill, ma il pallonetto di Haak era comunque caduto al suolo. 5-5 Brava Folie a riprendersi subito. 4-5 Stampatona di Rasic su Hill, male Egonu in copertura. 4-4 Ognjenovic si arrampica e serve una palla perfetta a Rasic. 4-3 Mani-out di Sylla da posto due. 3-3 ...

zazoomnews : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 0-0 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: si parte le Panter… - zazoomblog : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: si parte le Pantere vo… - OA_Sport : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul, Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le venete cercano l’u… -