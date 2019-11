Haaland Juventus | spuntano novità importanti sul centravanti

Pierpaolo Marino : “Su Haaland ci sono Juventus e Napoli” : Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto a Radio24 dove ha commentato la situazione di mercato attorno a uno dei giocatori più chiacchierati del momento, Erling Haaland. Ecco quanto riportato dalla redazione di ForzAzzurri.net: “Lo valuto tantissimo. Può essere il top player del futuro che vale un investimento di decine di milioni che sembra prospettarsi. Su questo ragazzo non ci si ...

Haaland Juventus - arriva il colpo del futuro : folle offerta e nuovi dettagli! : Haaland Juventus- Come trapelato nelle ultime settimane, e come confermato nelle ultime ore, la Juventus sarebbe seriamente interessata all’acquisto di Haaland, attaccante del Salisburgo e nuovo astro nascente del calcio europeo. Grinta, qualità, forza fisica e senso del gol, caratteristiche evidenti con margini di crescita notevoli. Detto questo, come evidenziato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport“, anche ...

Calciomercato Juventus - Raiola potrebbe favorire l'arrivo a Torino di Pogba e Haaland : L'assemblea degli azionisti della Juventus di fine ottobre ha confermato come la società bianconera sia pronta ad investire in maniera importante nel mercato, 300 milioni di euro di aumento di capitale dovrebbero infatti essere utilizzati sia per le trattative che per l'implementazione di nuove infrastrutture. Uno degli agenti sportivi da sempre vicino alla Juventus è Mino Raiola, che sin dai tempi del trasferimento di Nedved a Torino avevo ...

Calciomercato Juventus - Paratici starebbe preparando le offerte per Zaniolo e Haaland : La Juventus è sempre molto attiva sul mercato. La dirigenza bianconera sta monitorando alcuni dei migliori talenti del calcio italiano ed internazionale ed ha intenzione di anticipare la concorrenza. Uno dei giocatori seguiti con grandissima attenzione dalla Juventus è Nicolò Zaniolo, protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia della Roma. Il numero dei giocatori italiani nella rosa bianconera sta diminuendo sensibilmente, ma la ...

Haaland Juventus - novità importante! Mossa a sorpresa di Paratici : Haaland Juventus – Tra i nuovi fenomeni del calcio mondiale si stanno inserendo con forza nuovi talenti, da Sancho ad Havertz, fino a quello che ha impressionato di più: Haaland. Herlijng Braut Haaland, attaccante norvegese classe 2000 del Salisburgo, è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati delle prossime finestre di mercato.E non può essere altrimenti, visti i 7 gol fin qui realizzati che lo consacrano al momento come ...

Haaland tiferebbe la Juventus : immortalato allo Stadium nel 2017 : Uno dei giocatori più chiacchierati in questo inizio stagione è sicuramente la punta norvegese del Salisburgo Haaland, autore di 7 gol in quattro partite con la squadra austriaca. Il giocatore, nonostante la giovane età, sta dimostrando tutte le sue qualità, dalla tecnica alla potenza fisica che gli permette di essere anche molto incisivo in velocità. Proprio questo impatto in Europa ha attirato l'attenzione delle grandi società europee, fra ...

Haaland Juventus - contatti già avviati : Raiola vuole portarlo a Torino : Haaland Juventus – Oggetto del desiderio di mezza Europa, con il sogno Premier League e un futuro già scritto in un top club. Erling Haaland fa impazzire tutti e i suoi 23 goal in 17 partite nella stagione 2019/20 non sono altro che la conferma di un talento puro che ha rapito le big europee. Juventus compresa. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, i bianconeri nelle scorse settimane hanno iniziato ad allacciare i contatti per il ...

Calciomercato Napoli - Haaland è il nome caldo : su di lui anche la Juventus : Calciomercato Napoli, Haaland è il nome caldo: su di lui anche la Juventus Haaland, giovane centravanti del Salisburgo e capocannoniere della Champions League con 7 gol, è entrato nel mirino di top club, tra cui anche Napoli e Juventus. Gli azzurri hanno già contattato l’agente (Raiola), ma non sono gli unici. Ecco ciò che dice in merito Alfredo Pedullà. “Stiamo parlando di un fantastico talento, per tutti gli addetti ai lavori molti ...

Haaland Juventus - spunta un retroscena : era già bianconero - i dettagli! : Haaland Juventus – Il nuovo baby fenomeno che sta incantando l’Europa è Haaland. Giovanissimo attaccante del Salisburgo, forte fisicamente, veloce e dotato di una buona tecnica, è l’attuale capocannoniere della Champions League con ben 7 reti in soli 4 match (tripletta all’esordio nella massima competizione). Paratici da tempo ha messo gli occhi su di lui, addirittura da molto prima che esplodesse definitivamente. Infati ...

Calciomercato Juventus : l’Arsenal si muove per Demiral - Haaland possibile solo in estate : Demiral e Haaland sono gli uomini del giorno per il Calciomercato della Juventus. I bianconeri, dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League, domenica affronteranno il Milan per tenersi stretta la testa della serie A. Tra una gara e l’altra c’è però spazio per le ultime notizie sulle trattative di mercato che sarebbero pronte a partire nella sessione invernale. Nelle ultime settimane si parla sempre più spesso del futuro ...

Calciomercato Juventus - Haaland sarebbe stato vicino ai bianconeri nel 2018 : In Champions League la punta norvegese del Salisburgo, Erling Braut Haaland, sta davvero brillando. Il classe 2000 sta dimostrando di avere enormi abilità tecniche e fisiche, grazie alle quali ha già segnato sette gol nella massima competizione europea. L'ultimo è stato realizzato proprio contro il Napoli su rigore, nel match che il Salisburgo ha chiuso in parità, 1-1, contro la squadra di Ancelotti. La società austriaca si coccola un talento ...

Haaland Juventus : le parole del padre fugano ogni dubbio : Haaland Juventus – Il giovane norvegese che sta impressionando l’Europa calcistica è finito nel mirino della Juventus. Se all’inizio poteva sembrare un fuoco di paglia, adesso la situazione è differente, il giovane centravanti continua a fare gol con una costanza incredibile. Anche nell’ultima sfida di Champions League ha messo in mostra tutte le sue qualità, ed è stato in grado di dimostrare il suo valore. Ora tutte le ...

Calciomercato Juventus - Haaland possibile erede di Cristiano Ronaldo : Il Calciomercato riaprirà a gennaio, ma la Juventus è già attivissima. In particolare la dirigenza bianconera sta pensando al futuro. Andrea Agnelli vorrebbe infatti mettere a segno un altro grande colpo in attacco dopo Cristiano Ronaldo e sta monitorando alcuni profili per la fase offensiva. In questi giorni si sta facendo spesso il nome di Kylian Mbappé (campione francese che milita nelle fila del Paris Saint Germain), ma la Juventus avrebbe ...

Calciomercato Juventus - secondo 'The Guardian' interessa Haaland del Salisburgo (RUMORS) : La Juventus, a gennaio, potrebbe intervenire in maniera massiccia sul mercato, non tanto negli acquisti ma nelle cessioni. Motivi di bilancio e richieste di alcuni giocatori che hanno raccolto molto minutaggio potrebbero essere le cause di alcune partenze: si parla molto di Rugani, Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca. Proprio la cessione della punta croata potrebbe portare ad un investimento importante per il settore avanzato, se non a gennaio, ...