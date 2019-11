Sicilia | Musumeci | ' grande rispetto per agricoltori ma no a strumentalizzazioni'

Sicilia : edili scrivono a Musumeci - ‘ascolti grido di dolore’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – I segretari generali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, Mario Ridulfo, Paolo D’Anca e Francesco De Martino, hanno scritto al presidente della Regione Nello Musumeci e agli assessori alle Infrastrutture, al Lavoro e alla Salute, per chiedere un incontro nella giornata nazionale di mobilitazione dei lavoratori delle costruzioni indetta per venerdì 15 novembre. I tre esponenti sindacali ...

Sicilia : D’Agostino (Iv) - ‘Musumeci sbaglia - pericoloso abolire il voto segreto’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci “sbaglia” a volere abolire il voto segreto, perché “significherebbe, in maniera pericolosa, costringere con il voto palese chi sta in maggioranza a votare a favore di un ddl anche quando non è condiviso”. Lo ha detto Nicola D’Agostino, neo deputato di Italia Viva all’Ars. “L’idea del voto segreto viene ...

Sicilia : De Luca (M5S) - ‘voli aerei carissimi? Musumeci applichi Statuto Siciliano’ : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – “I voli da e per la Sicilia costano troppo? La soluzione c’è ed è a portata di mano. Anziché chiedere l’elemosina a Roma, il presidente Musumeci dovrebbe pretendere l’applicazione dell’articolo 22 dello Statuto Siciliano e partecipare così con un proprio rappresentante alla ‘formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei ...

Sicilia : Giunta Musumeci approva bilancio consolidato 2018 : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – E’ stato approvato dalla Giunta Siciliana il bilancio consolidato – relativo all’anno 2018 ‘ “un documento di natura prettamente tecnica, previsto dal decreto legislativo 118 del 2011, che fotografa la situazione economica e patrimoniale dell’aggregato di enti, società partecipate ed organismi strumentali della Regione”.“Dalla ricognizione effettuata ...

Verona : Sicilia a Fieracavalli - Musumeci 'Valorizzare mondo equestre' : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - La Sicilia sarà presente a Fieracavalli, la più importante esposizione fieristica italiana dedicata all’equitazione, in programma a Verona da domani a domenica 10. A rappresentare il patrimonio animale dell’Isola saranno quattro razze autoctone di equidi: i cavalli puro

Verona : Sicilia a Fieracavalli - Musumeci 'Valorizzare mondo equestre' (2) : (Adnkronos) - "Abbiamo voluto ripercorrere idealmente – aggiunge l’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera - e ricostruire fedelmente la lunga storia del cavallo Siciliano. L’intento è di trasmetterla alle giovani generazioni, affinché, con un occhio sempre al passato e alle tradizioni, possano guard

Sicilia : Musumeci - 'stop pagamenti acqua a Consorzio di bonifica' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Bloccare i pagamenti dei ruoli del Consorzio di bonifica diventa una necessità non più rinviabile. Agli agricoltori non si può chiedere di tirare fuori quattrini per servizi mai ricevuti o dopo annate disastrose". Non usa mezze parole il presidente della Regione sicili

Sicilia : Musumeci - 'stop pagamenti acqua a Consorzio di bonifica' (2) : (Adnkronos) - "Serve un disegno di legge agile, di poche righe, che può essere approvato in alcune settimane. Sia chiaro che, a mio parere, la soluzione dell'eterno problema dei Consorzi di bonifica in Sicilia sta nella legge di riforma proposta dal mio governo ed ora all'esame delle Commissioni di

Philippe Daverio si scusa con i Siciliani ma non con Musumeci : Alla fine il professore Philippe Daverio ha chiesto scusa al popolo siciliano. Lo ha fatto dalla sua pagina Facebook precisando che la sua invettiva era destinata non a tutti i siciliani, ma solo a pochi ribelli. Philippe Daverio, saggista e storico d’arte, presidente della giuria di esperti nel giorno della finale del «Borgo dei borghi», – trasmissione di Rai3 che ha decretato il successo di Bobbio, nel piacentino, sulla siciliana ...

Sicilia : Pullara (Autonomisti) - 'stop gioco a massacro - Musumeci scelto dai Siciliani' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Non intendiamo partecipare a questo assurdo gioco al massacro nel centrodestra Siciliano e ribadiamo la nostra lealtà al governatore Musumeci, la cui leadership nel panorama politico isolano gli è stata attribuita direttamente dagli elettori". Così Carmelo Pullara, ca