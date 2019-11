Ambiente | ministero modifica riorganizzazione | nascono dipartimenti Transizione e Mare

Ministero dell’Ambiente : dal 2020 verrà istituita una direzione generale del mare : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha annunciato che dal 2020 all’interno del suo dicastero sarà istituita una direzione generale del mare. “Come marevivo – dichiara Rosalba Giugni, Presidente dell’associazione – siamo soddisfatti della costituzione di questa struttura e auspichiamo che ci siano una inter modalità, uno scambio e un confronto, tra i ministeri perché l’ambiente, e il mare, sono trasversali a qualsiasi attività di ...

Fiumicino - Ministero dell’Ambiente boccia il progetto per l’ampliamento : “Incompatibile con la riserva naturale dove dovrebbe sorgere” : Il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino è “incompatibile con la riserva naturale” sulla quale dovrebbe sorgere. Lo si legge nella relazione della Commissione tecnica Via/Vas del Ministero dell’Ambiente che ha così bocciato il piano presentato da Enac e Adr. “Una grandissima vittoria per tutto il territorio”, esultano dal Comitato FuoriPista e dalla lista civica Zingaretti, contrari ...

Fiumicino - il ministero dell’Ambiente boccia il raddoppio dello scalo : La commissione tecnica Via/Vas ha espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto, ritenendo incompatibile la costruzione delle infrastrutture aeroportuali con l'area della Riserva naturale sulla quale dovrebbe sorgere

Il Ministero dell’Ambiente boccia l’ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino : Il Ministero dell’Ambiente ha bocciato il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino presentato da Enac e Adr: “La Commissione Tecnica VIA/VAS esprime parere negativo circa la compatibilità ambientale del Progetto Aeroporto di Fiumicino – Masterplan 2030“: la costruzione delle infrastrutture aeroportuali dentro una Riserva Naturale è “incompatibile“, si spiega nella relazione. Il Masterplan 2030 ...

Concorsi Ripam 2019 : preselettive tra novembre e gennaio per Funzionari Giudiziari - Mibac - Ministero del Lavoro e Ministero Ambiente : Pubblicato il 17 Ottobre l’avviso di consultazione preliminare di mercato per l’affidamento delle procedure dei Concorsi Ripam 2019 e in particolare: Concorso Ministero Ambiente per 251 unità di personale non dirigenziale; Concorso 2329 Funzionari Giudiziari; Concorso 1052 Vigilanti Mibac; Concorso 1514 Ministero del Lavoro, Inail, Inl; Concorsi Comune di Roma. Le prove preselettive si svolgeranno a Roma. Vediamo assieme tutte le ...

Il ministero dell’Ambiente è plastic free da un anno : Esattamente un anno fa, nel giorno di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia e dell’ecologia, il ministero dell’Ambiente diventava ‘plastic free’, dando il via a una buona pratica che ha ‘contagiato’, in questi mesi, numerose realtà. Ad oggi sono più di 250 tra scuole, università, istituzioni nazionali e locali, associazioni, piccole aziende e multinazionali, le realtà che hanno preso un impegno formale per la messa al bando della ...