Mafia | l' allarme di Paolo Siani | I carnefici prima delle vittime

Lunedì verdetto Cedu sull'ergastolo ostativo. Dopo il Governo - allarme dell'AntiMafia : Dopo il Governo, per voce dei ministri Bonafede e Di Maio, ora anche la Commissione Antimafia lancia l’allarme sulla decisione della Corte Europea per i Diritti Umani prevista per domani sull’ergastolo ostativo. Ciò che si teme è uno stop ad uno strumento ritenuto essenziale per la lotta alla mafia e al terrorismo.Per il presidente della commissione antimafia Antimafia Nicola Morra “l’Europa continua a ...