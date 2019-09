Ponte San Michele di Paderno | apertura al traffico di auto e moto anticipata all’8

Corpo esanime senzatetto su sponda Tevere : precipitato dal Ponte : Roma – Il cadavere di un clochard e’ stato rinvenuto la scorsa notte a Roma sulla banchina di lungo Tevere dei Fiorentini. Si tratterebbe di un 35enne di origini ungheresi. Non si conosce ancora l’esatta dinamica di quanto accaduto: la Polizia del commissariato Trevi sta indagando per capire se si tratta o meno di un gesto volontario. Alcuni testimoni, anche essi senza fissa dimora, hanno raccontato di averlo visto cadere dal ...

L’architetto Santiago Calatrava è stato condannato a un risarcimento di 78.000 euro per l’aumento dei costi di costruzione del Ponte della Costituzione a Venezia : L’architetto spagnolo Santiago Calatrava è stato condannato in appello dalla Corte dei Conti del Veneto a pagare un risarcimento di 78.000 euro al comune di Venezia per l’aumento dei costi di costruzione del ponte della costituzione, noto anche come “ponte