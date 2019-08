Per Repubblica | Icardi si allontana dal Napoli | o la Juve o la Roma

Napoli su Everton - Repubblica : “Era destinato all’Arsenal. Fissato il prezzo Per l’attaccante” : Napoli su Everton, Repubblica: “Era destinato all’Arsenal”. Il retroscena Napoli su Everton, Repubblica: “Era destinato all’Arsenal. Fissato il prezzo per l’attaccante”. Il Napoli si cautela e riscalda la pista che porta al nuovo talento del Calcio brasiliano. Stiamo parlando di Everton Soares del Gremio. Si, perché se la trattativa per Lozano, ormai ai dettagli, dovesse subire uno stop, allora ...

Basket - Mondiali 2019 : tegole Per Repubblica Ceca e Canada. In Cina non ci saranno Jan Vesely e Jamal Murray : Continua ad ampliarsi la lista delle assenti ai Mondiali di Basket, che si terranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. E’ notizia di oggi che non ci saranno anche Jan Vesely e Jamal Murray. Assenza veramente pesantissima per la Repubblica Ceca, che perde la sua stella. L’MVP dell’ultima Eurolega con la maglia del Fenerbahce non è riuscito a recuperare dai problemi al ginocchio e dunque non sarà presente in Cina con la sua ...

Repubblica : Il primo cartellino giallo Per Pep Guardiola : Il Manchester City ha vinto il Community Shield battendo ai rigori il Liberpool dopo il pareggio con un gol per parte alla fine del tempo regolamentare. La curiosità della supercoppa inglese riguarda però l’ammonizione di Pep Guardiola. La prima volta che al tecnico viene mostrato il cartellino giallo. Lo racconta Repubblica. L’arbitro Martin Atkinson glielo ha impartito per proteste. Con le nuove regole, infatti, l’ammonizione ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Girerò con il motore nuovo domani nei test - sPero di migliorare” : “Proverò il nuovo motore per il 2020 e tanto altro materiale. Quest’anno il mio grande problema è stato la velocità massima oltre all’accelerazione, siamo lontani dai migliori in rettilineo e dobbiamo migliorare perché se non riesci ad arrivare vicino a chi ti precede in frenata allora diventa difficile superarlo. Non mi aspetto tanto dai test di domani, è solo un primo sviluppo ma sarei contento se ci fosse anche solo un ...

Jack Miller MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Risultato fantastico - sono stato abile ad aspettare il momento giusto Per passare” : Il britannico Jack Miller è riuscito a conquistare il secondo podio stagionale in occasione del GP della Repubblica Ceca 2019 di MotoGP. Il centauro della Ducati Pramac è stato autore di una corsa davvero intelligente, aspettando per l’intera durata del GP alle spalle dello spagnolo della Suzuki Alex Rins e poi superandolo nel finale; Il ventiquattrenne inglese non ha potuto nulla nei confronti di Marquez e Dovizioso ma è chiaramente ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : programma stravolto - partenza rinviata Per la pioggia. Nuovo orario di partenza : La partenza del GP di Repubblica Ceca è prevista per le ore 14.40. Il via è stato positicpato di 40 minuti a causa dell’asfalto bagnato in curva 1 e nel primo settore della pista di Brno, la pioggia è incominciata durante la premiazione della Moto2 ed è durata soltanto per una breve frangente ma il tracciato si è subito bagnato e le condizioni non omogenee del circuito (ultimi tre settori completamente asciutti) hanno convinto i commissari ...

Moto2 - Risultato GP Repubblica Ceca 2019 : Alex Marquez non si ferma più - straordinario podio Per Di Giannantonio e Bastianini : Alex Marquez (Marc VDS) conquista la quinta vittoria stagionale (e nelle ultime sei gare) nel GP della Repubblica Ceca 2019 di Moto2 e si invola verso il suo secondo titolo iridato complice il pesantissimo zero dello svizzero della Dynavolt principale avversario nel Mondiale Thomas Luthi, derivante da una caduta nelle fasi iniziali. L’iberico ha avuto la meglio di uno straordinario Fabio Di Giannantonio che dopo il quarto posto del ...

Moto3 - Risultato GP Repubblica Ceca 2019 : Canet ritrova la vittoria davanti a Dalla Porta e Arbolino. Impresa sfiorata Per Antonelli : Emozioni a non finire nel GP della Repubblica Ceca 2019 della Moto3 con lo spagnolo della KTM Aron Canet che con estremo tatticismo è riuscito a dare la zampata finale nella serrata battaglia delle ultime curve e trionfare sulla coppia italiana formata da Lorenzo Dalla Porta (Leopard) e Tony Arbolino (Snipers). Quarta posizione per l’altro iberico Jaume Masià (Bester Capital Dubai) che precede di un soffio un leggendario Niccolò Antonelli ...

Repubblica : “Il Napoli ha disPerato bisogno di un attaccante che accenda gli entusiasmi» : Repubblica scrive di una spy story attorno alla vicenda attaccanti. Ieri si sono rincorse voci su un eventuale rilancio dell’Inter e anche su un’offerta del Napoli che sul piatto metterebbe Milik. Repubblica non esclude che sia la stessa Juventus a far circolare le indiscrezioni per mettere fretta a Dybala. Un valzer di voci – scrive il quotidiano – che nasconde. una serie di verità. La prima: da Torino temono seriamente ...

Repubblica : James sempre più vicino. Si accorciano i tempi Per lo sbarco a Napoli : L’edizione odierna di Repubblica parte dalle parole di Cerezo: «Siamo già forti e pronti per Europa, Liga e altre competizioni. Nel calcio non si può sapere cosa riserverà il domani, ma la nostra rosa è chiusa», che confermano il dietrofront dell’Atletico per James Rodriguez, per confermare che il Napoli è a un passo dal chiudere con il colombiano. Ma lo aveva detto Ancelotti, ci vorrà tempo, e così è stato, il Napoli dovrà attendere ...

LIVE MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 in DIRETTA : warm-up - Valentino Rossi e Dovizioso cercano la gomma Per la gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Repubblica Ceca (4 agosto) – La griglia di partenza GP Repubblica Ceca (MotoGP) – La cronaca delle qualifiche (MotoGP) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP della Repubblica Ceca, decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Brno i team andranno a definire gli ultimi assetti in vista della gara che prenderà il via alle ore ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Marquez assoluto favorito ma Dovizioso ha il passo Per fare bene. Yamaha in rimonta : Tutto il mondo dello sport si è sintonizzato ieri su quei due titanici giri sul finale delle qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2019 di MotoGP che hanno regalato allo spagnolo della Honda Marc Marquez la sesta pole position stagionale, in condizioni di pista decisamente complicate con la pioggia che ricominciava a cadere. Il sette volte campione del mondo è stato in grado di tenere con coraggio il gas aperto anche in un T4 molto umido e ha ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “SPeravo di ottenere la prima fila - sono in dubbio sulla scelta della gomma posteriore” : Valentino Rossi ha conquistato il settimo posto nelle qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Brno. Il Dottore ha stretto i denti sull’asfalto bagnato e domani scatterà dalla terza fila con la speranza di ottenere un risultato importante dopo un periodo avaro di grandi soddisfazioni. Non sarà semplice per il centauro della Yamaha visto l’ottimo rendimento di Marquez, Dovizioso, Petrucci. ...

Gran Premio della Repubblica Ceca - pole impossibile a Brno Per Marc Marquez : Gran Premio della Repubblica Ceca, Marc Marquez si esalta quando le condizioni della pista sono di difficile lettura e per avversari non c'è storia