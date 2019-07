Pakistan | precipita dal Gasherbrum VII | gravemente ferito un alpinista piemontese

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) Francesco Cassardo, un, sabato è rimastosulle montagne del. L‘uomo, medico all’ospedale di Pinerolo (Torino), è scivolato per alcune centinaia di metri mentre scendeva dalVII sull’Himalaya. È stato raggiunto dal compagno di cordata Cala Cimenti,e sciatore estremo, che è riuscito a raggiungerlo, mettendolo in sicurezza in parete e tenendosi in contatto con un team di medici in attesa dei soccorsi. Ma ad oggi i soccorsi non sono ancora arrivati: nessun elicottero si è alzato in volo e la preoccupazione è quella che i due debbano passare un’altra notte a 6300 metri: “Ho scavata una piazzola con un muretto per proteggerci dal vento – si legge sulla pagina Facebook dell’– e ho sistemato Francesco per fargli trascorrere la notte riparato. Fate volare l’elicottero, vi ...

