Il concerto di Alessandra Amoroso su VH1 il 3 luglio tra aneddoti e brani in acustica dal

optimaitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ildisu VH1 andrà in onda il 3. Lo spettacolo è stato registrato qualche settimana fa dal Teatro Carcano, l'11 giugno, conin versionee alcuniche riguardano i suoi primi 10 anni di carriera. Lo show andrà in onda a cominciare dalle ore 21,10 al canale 67 del digitale terrestre, mentre alle 23 sarà trasmesso al canale 27 del digitale terrestre su Paramout Network e in contemporanea su Spike (al canale 49) e ancora su VH1.viene da un lunghissimo tour con il quale ha supportato il suo ultimo album di inediti, 10, dal quale ha già estratto diversi singoli. L'artista è stata anche ospite dell'ultima edizione del Festival di Sanremo nella quale ha presentato l'ultimo singolo e ha duettato con Claudio Baglioni in Io Che Non Vivo Senza Te di Pino Donaggio. Conclusi i concerti e il mega raduno con la Big ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Il concerto di @AmorosoOf su VH1 il 3 luglio tra aneddoti e brani in acustica dal Teatro Carcano - OptiMagazine : Il concerto di @AmorosoOf su VH1 il 3 luglio tra aneddoti e brani in acustica dal Teatro Carcano… - anita_collini : RT @OptiMagazine: .@AmorosoOf e Tommaso Paradiso al concerto dei @Tiromancino a Roma per i 25 anni di carriera -