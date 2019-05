Huawei può di nuovo usare le microSD e avvia un’azione legale contro gli USA

Luce verde a Huawei in Germania. Authority al Ft : "Può partecipare a corsa per il 5G" : L'Authority tedesca sulle tlc dice che Huawei può partecipare alla corsa in Germania per costruire il network 5G, l'ultima generazione di telefonia mobile, in assenza di "indicazioni concrete" contro il gruppo di Shenzhen. È il messaggio espresso da Jochen Homann, al vertice della Bundesnetzagentur (l'agenzia federale di regolamentazione), in un'intervista al Financial Times.Quello di Homann è il più chiaro segnale ...