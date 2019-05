Motori- mega accordo FCA-Group Renault | ecco la proposta ufficiale del marchio

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019)FCA-ladelitalo-americano nei confronti dell’asse franco-nipponico Ladel Gruppo FCA Fiat Chrysler Automobiles N.V. ha inviato in data odierna una lettera non vincolante al Consiglio di Amministrazione diproponendo una aggregazione delle rispettive attività nella forma della fusione 50/50. Ladi FCA fa seguito a iniziali dialoghi operativi tra le due società per identificare prodotti e ambiti geografici in cui si potrebbe collaborare, in particolar modo nello sviluppo e nella commercializzazione di nuove tecnologie. Tali dialoghi hanno chiarito che una più ampia collaborazione tramite una aggregazione migliorerebbe sostanzialmente l’efficienza del capitale e la velocità nello sviluppo dei prodotti. Il razionale dell’aggregazione è anche rafforzato dal ...

