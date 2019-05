Azioni Apple | caduta pesante a Wall Street Ecco perché

False le informAzioni sulla batteria dell’iPhone XR : conflitto tra Apple e “Which?” : Da alcuni giorni a questa parte si è venuto a creare un vero e proprio conflitto tra Apple ed il gruppo denominato "Which?", per quanto riguarda la batteria del cosiddetto iPhone XR. In questi giorni abbiamo parlato del device soprattutto dal punto di vista commerciale, come abbiamo avuto modo di riscontrare con le offerte Euronics tramite l'apposito articolo. Oggi 6 maggio, però, tocca concentrarsi su un altro aspetto che potrebbe interessare ...

Bel passo in avanti con iOS 12.3 beta 3 : Apple spinge le prestAzioni a Pasqua : Da alcune ore a questa parte gli sviluppatori che hanno deciso di partecipare all'apposito programma, possono installare una volta per tutte iOS 12.3 beta 3. Ovviamente siamo ancora distanti dall'aggiornamento nella sua versione stabile e definitiva, ma in attesa di iOS 13 (di cui vi ho parlato pochi giorni fa con un punto della situazione sulle informazioni raccolte fino a questo momento), possiamo comunque analizzare più da vicino qualche ...

Apple card Italia : costo - operAzioni consentite e come richiedere la carta : Apple card Italia: costo, operazioni consentite e come richiedere la carta L’ultimo evento di Apple si preannunciava come “storico” per molti versi e, alla fine, non ha disatteso le aspettative. Il “colosso” di Cupertino pronto a lanciarsi nel mondo della distribuzione di contenuti dopo il lancio di Apple Music e Apple Pay; in arrivo anche una nuova piattaforma di streaming video, una centrata sull’editoria e un’altra dedicata al gaming ...