Affondo Salvini a Virginia Raggi | “Indagata da anni ma è al suo posto” riferendosi al

Reddito di cittadinanza - l’Affondo di Matteo Salvini al M5s : “Non fa ripartire l’Italia” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, lancia una critica al Reddito di cittadinanza e, di conseguenza, ai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle che hanno fortemente voluto questa misura: "Il Reddito di cittadinanza non fa ripartire l’Italia. Ridurre le tasse è l’unico modo per far ripartire il Paese".Continua a leggere

Affondo di Salvini : Virginia Raggi non è più adeguata a fare il sindaco di Roma : Il leader della Lega punta sul Campidoglio. Per Matteo Salvini “Virginia Raggi non è più adeguata a fare il sindaco

Michela Murgia e l'Affondo a Salvini : "È lei quello distaccato dalla realtà. Si metta finalmente a fare il ministro" : La strategia comunicativa di Matteo Salvini è ben nota e tra le sue tecniche preferite c'è quella di definire "intellettuali" e "radical-chic" chi si trova anche solo un po' più a sinistra di lui e ora mettere in dubbio la sua propaganda. Solo due giorni fa è stata la scrittrice Michela Murgia a finire nel mirino del leader della Lega, che su Twitter l'ha definita proprio in quel modo:Gli “intellettuali” radical-chic italiani non si ...

Libia - l’Affondo di Di Maio a Salvini : “800mila migranti non si fermano con le direttive” : Luigi Di Maio attacca l'alleato di governo Matteo Salvini: "Queste direttive non servono a niente. Un Paese serio come l'Italia deve pensare a lungo termine, che si realizza solo coinvolgendo l'Europa con un programma di ricollocamenti, che da Orban in giù stanno però contrastando. A Salvini dico molliamo quei Paesi"Continua a leggere

Roma - nuovo Affondo di Salvini : «Serve scienziato per la monnezza?». Raggi : «Noi lavoriamo» : Roma - Non si placa lo scontro tra Matteo Salvini e Virginia Raggi e la Capitale diventa terreno di duello politico tra i due alleati di governo. Il leader della Lega affila le armi e attacca:...

Affondo di Salvini sul Def : 'Flat tax subito - è nel contratto'. Replica M5s : 'Noi leali - la Lega...ni' . E Conte media : Il ministro dell'Interno, dal Vinitaly, ribadisce che la riduzione fiscale dovrà essere inserita nel Documento di Economia e Finanza. 'Domani valutiamo', fa sapere il premier che rassicura intanto su Quota 100. 'Mai valutato lo stop nel prossimo anno'

Affondo di Salvini sul Def : 'Flat tax subito - è nel contratto'. Replica M5s : 'Noi leali - la Lega...ni : Il ministro dell'Interno, dal Vinitaly, ribadisce che la riduzione fiscale dovrà essere inserita nel Documento di Economia e Finanza. 'Domani valutiamo', fa sapere il premier che rassicura intanto su Quota 100. 'Mai valutato lo stop nel prossimo anno'

Tav e Cina - doppio Affondo di Macron sull’Italia. Salvini : “Pensi a restituirci i terroristi” : Il presidente francese alla vigilia dell’incontro ha detto: «La Torino-Lione un problema italiano, non ho tempo da perdere». E sui rapporti con Pechino: «E’ un nemico sistemico dell’Europa, basta ingenuità»

Tav e Cina - doppio Affondo di Macron sull'Italia. Salvini : “Pensi a restituirci i terroristi” : Il presidente francese alla vigilia dell’incontro ha detto: «La Torino-Lione un problema italiano, non ho tempo da perdere». E sui rapporti con Pechino: «E’ un nemico sistemico dell’Europa, basta ingenuità»

Matteo Salvini - l'Affondo clamoroso della ministra (grillina) Trenta : "Questo non puoi farlo" : Forse Luigi Di Maio ha ottenuto quel che voleva: la guerra fredda tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta. L'intervista del leader del M5s alla Stampa in cui annuncia un "nuovo sistema di sicurezza integrato" sul modello americano ha scatenato la replica del titolare del Viminale, che si è sentito g