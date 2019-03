Chi era Loren | il figlio di Lory Del Santo

Chi rappresenteranno Macron - Merkel e Juncker martedì prossimo a Parigi con Xi? : È la settimana della Cina: correttamente, è alto l'interesse per un Paese che da tempo è la seconda economia del pianeta e sta conquistando posizioni di leadership sul fronte delle tecnologie digitali. E alta è l'attenzione per la firma del Memorandum of Understanding sulla Nuova Via della Seta. È però altrettanto importante analizzare il rapporto UE-Italia, rivelatore di alcuni elementi a mio avviso non ...

General Motors - 300 milioni di dollari per produrre una nuova elettrica in MiChigan : La General Motors ha in programma di investire 300 milioni di dollari (226 milioni di euro circa) nella fabbrica di Orion, nel Michigan, per produrre un nuovo veicolo elettrico del marchio Chevrolet. Il progetto rientra nel quadro del più ampio programma di investimenti da 1,8 miliardi di dollari sull'intera rete produttiva statunitense volto a salvaguardare 28 mila posizioni in sei Stati e a creare 700 nuovi posti di lavoro.A Orion 400 ...

Serale Amici 18 - l’avvertimento : “Sarà una delle cose che Chiederete di più” : Amici 18, al Serale nessuna uscita: parla Maria De Filippi Anche se sappiamo già chi accederà al Serale di Amici 18 e quali saranno i coach, e quindi pur sapendo che queste puntate del day time potrebbero sembrare piuttosto noiose e inutili a qualcuno, in realtà ogni appuntamento col quotidiano di Canale 5 e Real […] L'articolo Serale Amici 18, l’avvertimento: “Sarà una delle cose che chiederete di più” proviene da Gossip ...

Pd - Lotti : “Renzi si ricandiderà a Palazzo Chigi. È stato un errore demonizzare Verdini che ha votato le Unioni civili” : Matteo Renzi proverà a tornare a Palazzo Chigi. Non è un retroscena o un rumor politico ma un’opinione autorevole. A credere nel ritorno dell’ex segretario del Pd come presidente del consiglio è infatti il suo braccio destro: Luca Lotti. “Renzi è un leader e lo sarà ancora. Penso che un giorno si giocherà le sue carte per tornare a Palazzo Chigi“, dice l’ex sottosegretario in un’intervista a Repubblica in cui ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci masChile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi porta a casa la sfera di cristallo con 5 gare d’anticipo! Lotta tra Stoch e Kraft per la piazza d’onore : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Gli attacChi di panico superati grazie all’amore per Nicola Ventola - Bianca Guaccero a nudo : “m riChiudevo in camera - poi…” : Bianca Guaccero e Nicola Ventola insieme: le rivelazioni della presentatrice di ‘Detto Fatto’ sull’ex calciatore suo ex fidanzato Bianca Guaccero ha svelato nel suo libro biografico “Il tuo cuore è come il mare” la storia d’amore vissuta con Nicola Ventola, grazie a cui ha superato le crisi di panico. Nei tratti del libro riproposti dalla rivista ‘Gente’, si legge: “ho iniziato ad avere ...

Roma - parla l’ex compagno del pittore ucciso : ‘Atto di omofobia - era già stato picChiato’ : Non ha dubbi Fabio Giuffrè sul movente dell’aggressione di domenica scorsa in largo Preneste a Roma, che è costata la vita ad Umberto Ranieri: “Per me è un delitto di stampo omofobo; condivido in pieno i timori di Fabrizio Marrazzo del Gay Center”. Fabio conosceva molto bene il pittore, morto all’ospedale San Giovanni, dopo essere stato colpito con un pugno che gli ha rotto il naso e lo ha fatto cadere all’indietro a terra, dove ha battuto molto ...

Pensioni - da aprile cambia l’adeguamento al costo della vita. Inps Chiederà il conguaglio degli aumenti non dovuti : Parte dal primo aprile il nuovo schema di rivalutazione delle Pensioni per il triennio 2019-2021 previsto dalla legge di Bilancio. Che. per i trattamenti superiori a tre volte il minimo cioè 1.522 euro al mese, prevede un piccolo taglio rispetto agli aumenti previsti se non ci fossero stati interventi. Fa eccezione chi prende tra i 1.539 e i 2.052 euro lordi, che avrà comunque un mini vantaggio. Nei prossimi mesi l’Inps chiederà il conguaglio di ...

Incidente bus Erasmus - BosChi Chiede giustizia per le famiglie delle vittime. E si commuove : Durante la discussione di una sua interpellanza al Governo l'onorevole Boschi chiede che si arrivi al più presto alla verità: "Il Governo ha il dovere di difendere la dignità e la memoria di sette nostre figlie, sorelle, connazionali. Vogliamo giustizia non vendetta. Senza giustizia sarebbe come se venissero uccise di nuovo".Continua a leggere

Strage di Bologna - la procura generale vuole indagare su Paolo Bellini : Chiesta la revoca del proscioglimento : indagare Paolo Bellini per la Strage di Bologna. È quello che vuole fare la procura generale del capoluogo emiliano. Il pg ha chiesto la revoca del proscioglimento disposto il 28 aprile 1992 nei confronti di Bellini, per iscriverlo nel registro degli indagati con l’accusa di concorso nella Strage del 2 agosto. Bellini, ex militante dell’estrema destra, testimoniò al processo sulla trattativa Stato-Mafia. I magistrati chiedono al gip Francesca ...

Tav - Conte dopo il bilaterale con Macron : “Abbiamo condiviso un metodo”. Fonti Eliseo : “Impegno della Francia è Chiaro” : Per il premier Giuseppe Conte è stato un incontro “buono e proficuo“, in cui si è parlato “anche” di Tav e “abbiamo condiviso un metodo“, spiega al termine del bilaterale avuto questa mattina con Emmanuel Macron. Il presidente francese invece ha preferito il silenzio stampa. Sono Fonti dell’Eliseo a riferire all’Ansa che l’impegno della Francia sulla Torino-Lione è chiaro, soprattutto finanziario e ...

'Vola - Veronica!'. Chi è la campionessa-guerriera con sindrome di down trionfatrice agli Special Olympics : ... Veronica ha vinto la medaglia d'argento al volteggio e tre bronzi nel corpo libero, nella trave e nell'all arount, registrando il terzo miglior punteggio al mondo nella categoria. Ma nella vita di ...

Nicola Zingaretti - l'indiscrezione che smaschera la verità sul Pd : 'Ogni giorno Chiama D'Alema' : L'ex premier è già con un piede di nuovo nel Pd, visto che ogni giorno riceve puntuale una telefonata dal nuovo segretario, come riporta Lettera43 , affamato di imparare il mondo ed evitare gaffe, ...

