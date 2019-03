Audi RS4 Avant - Le prime immagini della familiare sportiva

quattroruote

(Di martedì 19 marzo 2019) In vista del restyling che coinvolgerà l'intera gammaA4, l'sta testando su strada anche laRS4. Nelle foto spia che vi proponiamo, la super wagon è ben visibile nei dettagli.Anche la RS4 si aggiorna esteticamente. Sulla RS4 confluiranno le modifiche di carattere estetico che abbiamo già potuto vedere sui prototipi di altre versioni. Il frontale cambierà fisionomia grazie al single frame tridimensionale più sporgente e di conseguenza troveremo gruppi ottici ridisegnati. Nel casoappaiono diverse anche le prese d'aria inferiori, ora riunite in un unico elemento e lo splitter, maggiormente pronunciato. La fiancata conferma gli allargamenti dei passaruota, mentre in coda troviamo i classici scarichi ovali e i gruppi ottici led dalla grafica ispirata alla A6 e diversa anche da quella dei prototipi già avvistati in precedenza.Interni e motore ...

