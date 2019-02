Ultime Notizie Roma del 16-02-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 16-02-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questo sabato 16 febbraio Giuliano Ferrigno la protesta dei produttori di latte in Sardegna sul tavolo stiamo mettendo tante cose quindi sono convinto che a medio lungo termine si arriverà ad una soluzione con le parole del ministro centinaio prima del tavolo in prefettura Cagliari l’obiettivo di €1 al litro ha spiegato centinaio è quello che ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Albania : assalto al governo - 16 febbraio 2019 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Albania: manifestanti in piazza assaltano il palazzo del governo, caos e scontri , 16 febbraio 2019,

Ultime Notizie Roma del 16-02-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli tensioni a Tirana dove L’opposizione albanese guidata da lui è già in piazza contro il governo del premier socialista Edi Rama per chiedere un governo transitorio che prepari elezioni anticipate che siano libere in rispetto degli standard internazionali un gruppo di manifestanti hanno assalito il Palazzo di Governo pensando di sfondare l’entrata ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Papa spreta cardinal McCarrick - 16 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Il Papa ha spretato il cardinale di Washington McCarrick, accusato di pedofilia , 16 febbraio 2019,

Rinnovo Contratto Statali 2019 : da quando gli arretrati - Ultime Notizie su sblocco e aumenti : Nel mondo del lavoro in Italia si parla solitamente di lavoro presso privati, lavoro autonomo quando si lavora per conto proprio e lavoro presso il pubblico impiego, ovvero alle dipendenze dello Stato. Un tempo il cosiddetto “posto fisso” statale era considerato un porto sicuro. Oggi senza dubbio il pubblico impiego assicura non poche garanzie ai lavoratori, tuttavia però le risorse dello Stato scarseggiano rispetto al passato. Questa è la ...

