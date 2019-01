La ‘bambina pesciolino’ | una malattia rara la costringe a stare sempre in acqua | in

meteoweb.eu

: RT @youaremyequal: la bambina che porta la busta con acqua(?) e papà fa 'AH IL PESCIOLINO' dopo poco capisce fa con tono malinconico 'ah so… - perryjoshifer : RT @youaremyequal: la bambina che porta la busta con acqua(?) e papà fa 'AH IL PESCIOLINO' dopo poco capisce fa con tono malinconico 'ah so… - youaremyequal : la bambina che porta la busta con acqua(?) e papà fa 'AH IL PESCIOLINO' dopo poco capisce fa con tono malinconico '… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) La chiamano bambina pesciolino perché è affetta da ittiosi lamellare, unagenetica. Lei si chiama Anna, è italiana, e non è l’unica bimba al mondo alla quale è stata diagnostica questa patologia. Ha quattro anni e non può praticamente mai uscire dall’, dove trascorre buona parte della giornata a causa di questache secca la pelle e la screpola fino a indurirla e causarle delle ferite. Al di fuori della vasca da bagno Anna cerca di condurre una vita più normale possibile, come tutti gli altri bambini: gioca a carte, compone puzzle ma il tutto dopo aver spalmato un’apposita crema sulla propria pelle. Ma non solo. Deve proteggersi anche con colliri per gli occhi e impacchi per il cuoio capelluto.Alessandra, la sua mamma, avvocato e membro del consiglio direttivo dell’Unione ittiosi (Uniti), si prende curo di lei. «L’afa, ma anche una febbre alta, ...