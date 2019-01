Bologna-Juve 0-2 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Buuu a Kean in Bologna-Juve? In realtà non è razzismo : Un Buuuu cupo, insistito, a marcare ogni tiro juventino. razzismo? In un primo momento il sospetto è venuto un po' a tutti coloro che stavano assistendo a Bologna-Juve e il motivo è semplice: il primo ...

Bologna-Juventus - cori razzisti contro Kean : ululati dagli spalti del Dall'Ara : Non inizia nel migliore dei modi la tre giorni di Coppa Italia dato che in due partite su tre si sono verificati episodi di razzismo. Si era partiti con la sfida tra la Lazio di Simone Inzaghi e il ...

Bologna Juve LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta degli ottavi di Coppa Italia : formazioni ufficiali Bologna , 3-5-2, : Da Costa; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Svanberg, Pulgar, Soriano, Dijks; Destro, Sansone. Allenatore: F. Inzaghi JuveNTUS , 4-3-3, : Szczesny; De ...

