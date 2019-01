La polizia di Las Vegas chiede all' Italia il Dna di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo - la polizia di Las Vegas chiede l'esame del Dna : La polizia di Las Vegas ha richiesto il Dna di Cristiano Ronaldo, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal citando fonti delle forze dell'ordine, per confrontarlo con quello rinvenuto sugli abiti della donna che lo accusa di violenza sessuale. Il mandato - spiega il quotidiano americano - è stato inviato dalle autorità americane alle autorità giudiziarie italiane competenti. Il caso dei presunti abusi di Ronaldo è stato riaperto dalla ...

