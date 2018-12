Strasburgo | nel 2016 l' attentato al mercato di Natale di Berlino

Spari a Strasburgo - Alessandra Mussolini bloccata in un ristorante : «Siamo blindati nel locale» : «Sono dentro a un ristorante vicino al luogo dell'attentato. Hanno chiuso tutto, sono con una trentina di persone e siamo blindati dentro al locale. Siamo spaventati, non sappiamo cosa...

Terrorismo a Strasburgo - il mercatino era già finito nel mirino più volte in passato : Il mercatino di Strasburgo è finito più di una volta nel mirino dei terroristi. L'ultima nel novembre 2016, quando sette persone vennero fermate dalle forze speciali francesi prima che mettessero a segno un attentato. Nel maggio 2014, nella città venne smantellata una rete jihadista: si trattava anche in questo caso di sette persone che, si scoprì, erano state in Siria tra il dicembre 2013 e l'aprile 2014, e che ...

Diversi feriti a Strasburgo nel corso di una sparatoria : Hezbollah è un gruppo di “terroristi”, ha detto Salvini. “Chi vuole la pace difende la sicurezza di Israele”, ha scritto su Facebook il ministro dell’Interno, in visita allo stato ebraico. Fonti del ministero della Difesa hanno espresso “stupore” e “imbarazzo” per le sue frasi. Il vicepremier Luigi

Il piano di Strasburgo per pagare ancora meno le telefonate nell'Ue : Dopo la svolta del 2016, quando pose fine al roaming, l'Unione europea ha pronte nuove norme per limitare i prezzi delle chiamate all'interno dell'Unione, sostenere le reti super veloci 5G e creare un sistema di allarme per le emergenze. Le misure saranno votate mercoledì 14 novembre e l'obiettivo è di limitare il costo delle chiamate intra-UE a 19 centesimi al minuto e a 6 centesimi per gli sms a ...