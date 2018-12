Ustica | Cassazione | Ministeri risarciscano Itavia

Ustica - la Cassazione conferma l'ipotesi del missile come causa della tragedia : La "causa più probabile della sciagura di Ustica" va individuata "nel lancio di un missile". Lo sostiene la corte di Cassazione che ha stabilito inoltre "gravava sul ministero della Difesa l'obbligo di assicurare la sicurezza nei cieli e di impedire l'accesso di aerei non autorizzati o nemici" e sul ministero dei Trasporti "l'assistenza e la sicurezza del volo". A maggio le Sezioni Unite della Cassazione avevano confermato questo ...

Ustica - Cassazione : “Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture risarciscano Itavia. Appello decida se bastano 265 milioni” : La compagnia aerea Itavia deve essere risarcita dai ministeri della Difesa e delle Infrastrutture perché andò in dissesto finanziario in seguito al disastro di Ustica. E i 265 milioni di euro dovuti dalle casse statali, come stabilito dalla corte d’Appello di Roma potrebbero non bastare. È quanto ha stabilito la Cassazione respingendo i ricorsi dei due dicasteri e accogliendo quella società, secondo la quale quei soldi non sono sufficienti ...

Strage Ustica - Cassazione : sì risarcimento Itavia - 265mln non bastano - : La decisione sta nel fatto che il fallimento della società è seguito al disastro del 1980, quando precipitò l'aereo Dc-9 con 81 persone a bordo. Respinti i ricorsi dei ministeri Difesa e Trasporti. Il ...