LIVE Sci alpino | Slalom Killington 2018 in DIRETTA | Mikaela Shiffrin vuole dominare | c’è

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 in DIRETTA : azzurri per stupire nella 15 km tc - Lucia Scardoni per confermarsi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile e 15 km maschile tecnica classica, prime prove distance della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Sulla neve finlandese inizia la stagione post olimpica: lo spettacolo è assicurato. Primo appuntamento con le gare distance della stagione. Si parte con la 10 km femminile e con qualche speranza per le azzurre: fari puntati su Lucia Scardoni che ieri ha strabiliato in sprint ...

LIVE Super G Lake Louise 2018 - diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile : inizio ore 20.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Super G Lake Louise 2018 Men's Olympic Downhill, terza gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

LIVE Sci alpino - Discesa Lake Louise 2018 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale. Innerhofer secondo alle spalle di Franz : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista canadese di Lake Louise, infatti, vedremo all’opera per la prima volta in questa annata gli uomini-jet che andranno a contendersi il primo successo nella disciplina più veloce. La gara prenderà il via alle ore 20.00 italiane (le 12.00 canadesi, viste le otto ore di differenza) e ci aiuterà a capire chi si è avvicinato alla ...

LIVE Sci alpino - Discesa Lake Louise 2018 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista canadese di Lake Louise, infatti, vedremo all’opera per la prima volta in questa annata gli uomini-jet che andranno a contendersi il primo successo nella disciplina più veloce. La gara prenderà il via alle ore 20.00 italiane (le 12.00 canadesi, viste le otto ore di differenza) e ci aiuterà a capire chi si è avvicinato alla ...

LIVE Sci alpino - Gigante Killington 2018 in DIRETTA; seconda manche in tempo reale - Brignone per il podio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante femminile di Killington, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la prima prova in testa c’è la norvegese Ragnhild Mowinckel, che ha un vantaggio di 37 centesimi su un’ottima Federica Brignone. La gigantista azzurra può davvero puntare al secondo podio stagionale. Non sarà comunque facile, perchè i distacchi, a parte quello da Mowinckel, sono ...

LIVE Sci alpino - Gigante Killington 2018 in DIRETTA : prima manche - Federica Brignone è seconda! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante femminile a Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulle nevi statunitensi, temperature rigide e pista perfetta per entrare nel vivo di questa appassionante stagione invernale: negli USA andrà in scena la seconda gara stagionale in Gigante dopo l’apertura di Soelden, vedremo chi riuscirà a portare a casa la ...

Valanga Sestriere - salvi due scialpinisti : si continua a lavorare [LIVE] : Sono due gli scialpinisti che si sono salvati dalla Valanga che si e’ staccata da Punta Rognosa, sopra Sestriere. Sono stati loro a dare l’allarme al soccorso alpino, a cui hanno riferito di non aver visto altre persone coinvolte. Le loro condizioni di salute sono buone. “Allo stato attuale si presume che non vi siano persone travolte ma due elicotteri del 118 e una trentina di tecnici, comprese unita’ cinofile, stanno ...

LIVE Sci alpino - Gigante Killington 2018 in DIRETTA : prima manche in tempo reale - Federica Brignone ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante femminile a Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulle nevi statunitensi, temperature rigide e pista perfetta per entrare nel vivo di questa appassionante stagione invernale: negli USA andrà in scena la seconda gara stagionale in Gigante dopo l’apertura di Soelden, vedremo chi riuscirà a portare a casa la ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino e Lucia Scardoni fuori in semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica, prova di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Sulla neve finlandese inizia la stagione post olimpica: lo spettacolo è assicurato. Si riparte dai due grandi protagonisti della scorsa stagione, Johannes Hoesflot Klaebo, campione olimpico e vincitore della Coppa del Mondo generale e di specialità e da Federico Pellegrino che lo scorso anno ha coronato il ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino a caccia della finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica, prova di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Sulla neve finlandese inizia la stagione post olimpica: lo spettacolo è assicurato. Si riparte dai due grandi protagonisti della scorsa stagione, Johannes Hoesflot Klaebo, campione olimpico e vincitore della Coppa del Mondo generale e di specialità e da Federico Pellegrino che lo scorso anno ha coronato il ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 in DIRETTA : sprint a tecnica classica - tocca a Federico Pellegrino! Laurent e Scardoni avanti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica, prova di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Sulla neve finlandese inizia la stagione post olimpica: lo spettacolo è assicurato. Si riparte dai due grandi protagonisti della scorsa stagione, Johannes Hoesflot Klaebo, campione olimpico e vincitore della Coppa del Mondo generale e di specialità e da Federico Pellegrino che lo scorso anno ha coronato il ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 in DIRETTA : sprint a tecnica classica - tocca a Federico Pellegrino! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica, prova di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Sulla neve finlandese inizia la stagione post olimpica: lo spettacolo è assicurato. Si riparte dai due grandi protagonisti della scorsa stagione, Johannes Hoesflot Klaebo, campione olimpico e vincitore della Coppa del Mondo generale e di specialità e da Federico Pellegrino che lo scorso anno ha coronato il ...

Stadio EC - Verona - Palermo 1-1 - sciopero dei tifosi [LIVE] : Stadio EC, Verona Palermo 1-1, sciopero dei tifosi [LIVE] Verona Palermo, cronaca e tabellino Dall'inviato a Verona In un clima di silenzio allo Stadio Bentegodi per la protesta dei tifosi e la conseguente simbolica assenza dei sostenitori gialloblù, l' Hellas Verona ospita ...

Stadio EC - Verona - Palermo 1-0 - sciopero dei tifosi [LIVE] : Stadio EC, Verona Palermo 1-0, sciopero dei tifosi [LIVE] Verona Palermo, cronaca e tabellino Dall'inviato a Verona In un clima di silenzio allo Stadio Bentegodi per la protesta dei tifosi e la conseguente simbolica assenza dei sostenitori gialloblù, l' Hellas Verona ospita ...