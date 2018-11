Elisa Isoardi single Matteo Salvini | “Ci sono tanti stronz…”

Elisa Isoardi : "Non volevo umiliare Matteo Salvini - ho scelto una foto dolce" : Insieme al flirt tra Asia Argento e Fabrizio Corona e al conseguente clamoroso scazzo via social tra l'attrice e la madre, è stata, senza dubbio, la notizia della settimana per quanto riguarda la cronaca rosa. L'annuncio via Instagram della fine della storia d'amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è stato discusso in ogni dove, dai bar ai social, dalla tv alla carta stampata, passando per le radio. In particolare a far parlare è stata ...

Matteo Salvini - frecciatina a Elisa Isoardi : «Attenti a quello che condividete - io di mie foto in rete ne so qualcosa...» : di James Perugia Il vicepremier Matteo Salvini ospite all'Auditorium Parco della Musica a Roma per la presentazione della campagna #cuoriconnessi2 presentata da Polizia di Stato e Unieuro, parlando ai ...

Matteo Salvini conferma la fine dell’amore con Elisa Isoardi : La foto che ha utilizzato Elisa Isoardi per dire sui social la fine della relazione, con Matteo Salvini, lui non l’avrebbe mai pubblicata. “Non ho mai parlato della mia vita privata, non inizierò a farlo adesso. Ma non mi vergogno di avere amato. Per mio carattere alcune cose me le tengo per me, sul mio telefonino e nei miei ricordi. Ognuno è fatto a suo modo: è stata una cosa molto bella, come tutte le cose può avere un inizio e una ...

Matteo Salvini frecciatina ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia : Matteo Salvini risponde in modo pungente ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia d’amore A suon di post su Instagram la storia di Salvini e Isoardi si è conclusa, qualche ora fa la bella presentatrice con una foto su instagram spiegava a tutti la fine della storia d’amore con il leader della Lega. Salvini dal canto suo, visto la viralità della notizia, direttamente dall’Africa, dove si trova per lavoro; decide di scrivere ...

Matteo Salvini : "Elisa Isoardi? Sono single ma non sul mercato" (video) : Doppietta tv per Matteo Salvini, al centro del gossip, in questi giorni, per la fine della sua triennale relazione con Elisa Isoardi. Oltre ai temi legati alla strettissima attualità politica, il vicepremier, ospite ieri, di 'Pomeriggio 5', ha risposto alle domande della padrona di casa, Barbara D'Urso, che riguardano la sua vita privata:prosegui la letturaMatteo Salvini: "Elisa Isoardi? Sono single ma non sul mercato" (video) pubblicato su ...

Matteo Salvini e Elisa Isoardi perché si sono lasciati? Gelosia e nuovi e presunti flirt : Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati, il gossip impazza: emergono nuove indiscrezioni sulla fine della loro relazione Da quando Elisa Isoardi ha comunicato di aver chiuso la sua relazione con Matteo Salvini, giornali e siti di gossip hanno riportato la notizia aggiungendo, di volta in volta, nuovi dettagli alla storia. L’ultimo, per esempio, […] L'articolo Matteo Salvini e Elisa Isoardi perché si sono lasciati? Gelosia e ...

Lettere - regali e quell'anello di fidanzamento : lo stalker che perseguita Elisa Isoardi da 10 anni : L'ex compagna di Matteo Salvini ha querelato un uomo che la segue ovunque, spacciandosi per il suo fidanzato. Il quotidiano...

Pomeriggio 5 : Matteo Salvini parla della rottura con Elisa Isoardi : Matteo Salvini a Pomeriggio Cinque: le sue parole su Elisa Isoardi E’ da poco finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la prima parte della trasmissione quotidiana condotta da Barbara d’Urso è stata dedicata soprattutto alla politica. Difatti la popolare conduttrice ha intervistato a lungo il Ministro degli Interni Matteo Salvini. Quest’ultimo è finito nell’occhio del ciclone in questi giorni per la fine della sua ...

Salvini a Pomeriggio 5 - prime dichiarazioni su Elisa Isoardi : la verità : Matteo Salvini a Pomeriggio 5 parla di Elisa Isoardi: storia d’amore finita Ospite da Barbara d’Urso nel corso della nuova diretta di Pomeriggio 5, Matteo Salvini si è lasciato andare a delle curiosissime dichiarazioni sulla sua vita sentimentale. Il vice-premier è finito da pochi giorni al centro dell’attenzione a causa della rottura con la bella […] L'articolo Salvini a Pomeriggio 5, prime dichiarazioni su Elisa ...

Elisa Isoardi si giustifica su Instagram per la foto di Salvini. Ma non basta : Elisa Isoardi giustifica la scelta di pubblicare sul suo profilo Instagram una foto intima di lei e Matteo Salvini per annunciare la fine della loro storia. La presentatrice de La Prova del Cuoco ha risposto alle numerose critiche per quello scatto inopportuno che la ritrae a letto col vicepremier, semplicemente affermando che quell’immagine: “È bellissima“, anzi “era la più bella che avevo”. E a chi l’accusa ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi - il retroscena : dopo la rottura il sospiro di sollievo della Lega : Pare che nella Lega abbiano tirato un sospiro di sollievo per l'addio tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. La nuova condizione da single del vicepremier, scrive Francesco Verderami in un retroscena ...

