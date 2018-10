CAROVANA DEI MIGRANTI | 7MILA ENTRATI IN MESSICO Ultime notizie | da Honduras verso USA

La CAROVANA DEI migranti - 7.000 in marcia verso gli Usa. Trump : 'Emergenza nazionale' : Una carovana di circa 7.000 persone si sta dirigendo dal Centro America verso gli Stati Uniti . Secondo le autorità del Guatemala e del Messico il numero di migranti sta crescendo, nonostante le ...

Trump schiera l'esercito per fermare la CAROVANA DEI migranti : "È emergenza nazionale" : Il presidente Usa, Donald Trump, allerta l'esercito in vista dell'arrivo della carovana di migranti partita sabato 13 ottobre dall'Honduras e parla di una "emergenza nazionale". "Tristemente pare che polizia ed esercito del Messico non siano in grado di fermare la carovana diretta verso il confine meridionale degli Stati Uniti. Mescolati ci sono criminali e mediorientali sconosciuti. Ho allertato la Border Patrol e l'esercito che questa è ...

La CAROVANA DEI migranti centramericani in marcia verso gli Usa - anche se Trump non li vuole : NEW YORK - 'Spero che la coscienza di Trump si commuova, non per noi, ma per i nostri bambini'. Daisy Zuniga stringe al petto un bambino di due anni, con il quale ha camminato sei giorni, sotto il ...

CAROVANA DEI migranti - le storie degli honduregni in fuga : “Mio figlio è nato da uno stupro. E vado negli Usa per salvarlo” : “Sono rimasta incinta perché i pandilleros mi hanno violentata. Erano tanti e armati. Mi hanno portata su un monte, stuprata e lasciata in fin di vita. Non li ho mai denunciati, perché mi hanno detto che se l’avessi fatto avrebbero ammazbzato me e la mia famiglia”. Dayana ha 24 anni ed è una degli honduregni che risalgono il Centroamerica in fuga dalla violenza nel proprio Paese. Porta con sé il ricordo di uno stupro subito ...

Migranti - la "CAROVANA DEI 4mila" in marcia : Partiti giorni fa dall'Honduras in 160, ora sono quasi quattromila: puntano ad entrare in Messico. Il sogno sono gli Usa...

Perché la 'CAROVANA' umanitaria in Centroamerica fa male alla causa dei migranti : ... avvantaggia gli impulsi anti immigrati e spesso xenofobi dell'elettorato del presidente Donald Trump , che non a caso negli ultimi giorni ha fatto della "carovana" un tema di politica nazionale. Le ...