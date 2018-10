Alcol | bere più di tre volte a settimana può compromettere la salute

Alcol - in Italia 435mila morti in 10 anni/ Allarme tra i giovani : si inizia a bere a 11 anni : In Italia sono morte per Alcol 435mila persone tra il 2008 e il 2017, più di quelli per le sigarette e la droga. L' Alcol ismo crea maggiore dipendenza ed è estremamente sottovalutato.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Quindi meglio non bere mai più Alcol? : Qualche considerazione sul discusso studio sugli alcolici e il loro consumo pubblicata sul New York Times, per bevitori preoccupati e astemi incuriositi The post Quindi meglio non bere mai più alcol? appeared first on Il Post.