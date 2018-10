The Coalition | Gears 5 mostrerà cosa vogliamo veramente fare

eurogamer

: #Gears5 mostrerà cosa vuole fare veramente The Coalition con il franchise. - Eurogamer_it : #Gears5 mostrerà cosa vuole fare veramente The Coalition con il franchise. - AndreBellins : Nella virtuosa Germania che ha fatto i compiti a casa ????”A potentially negative course for markets would be for th… - VGN_IT : Rod Fergusson di #TheCoalition è tornato a parlare del prossimo #Gears5 e del futuro della serie #GearsofWar. -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)of War 4 è stato un gioco solido, non c'è dubbio, ma il problema è che è rimasto troppo vicino alla formula del franchise e, fondamentalmente, non ha proposto nulla di realmente nuovo. Nonostante la serie sia stata consegnata da Epic Games a The, un nuovo studio,è rimasto.Con5, tuttavia, Thecambierà davvero le cose, come segnala Gamingbolt. Parlando in un'intervista con il canale YouTube Nerdbunker, il boss di TheRod Ferguson ha detto che conof War 4, lo studio voleva dimostrare che possono davvero costruire un'autentica esperienza diof War, con5, invece, saranno molto più ambiziosi, sia in termini di storytelling che di meccanica del gameplay."Fondamentalmente, è stata una reazione a ciò checon il franchise", ha detto Ferguson. "Eravamo un nuovo team, un nuovo studio,stava tornando e ...