Polonia | Boniek mette in guardia su Piatek | “Ha qualità ma non segnerà sempre”

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Zbigniew, attuale numero uno della federcalcio polacca, ha mostrato imbarazzo in vista dell’imminente incontro trae Italia, sua patria calcistica: “Dipendesse da me, non giocherei mai contro l’Italia, che è la mia seconda patria. Dopo queste due partite speriamo di non incontrarci più se non in una finale di un torneo importante“. Sul match di andata: “Nella prima gara avremmo meritato di vincere ma l’Italia hae domenica può batterci. Abbiamo tanti buoni giocatori anche grazie all’Italia, visto che in tanti giocano in Serie A.? È molto interessante e concreto, però è come una ragazza di cui ci si innamora subito: nei primi mesi si vedono solo i lati positivi, ma devi scoprirne il carattere. Lui ha tutto ma nonogni domenica, bisognerà vedere cosa succederà quando si fermerà per 3-4 giornate e che ...