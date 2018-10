Tennistavolo | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | Matteo Mutti e Jamila Laurenti

oasport

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Ottime notizie giungono dallediper ilitaliano: nell’ultima gara della prima fase dei tornei di singolare,conquistano l’accesso agli ottavi di finale di domani vincendo le decisive sfide odierne e passando così entrambi come secondi del girone.ha battuto per 4-1 (11-9, 4-11, 11-9, 11-8, 11-9) l’argentino Martin Betancor Fernandez ed ha così conquistato la seconda piazza nel Girone C alle spalle dello svedese Truls Moregard, che ha chiuso la prima fase da imbattuto dopo aver superato per 4-1 il nordcoreano Kim Song Gun. Non si conoscono ancora gli accoppiamenti del tabellone ad eliminazione diretta, alcune gare sono ancora in corso.ha vinto una sorta di turno ad eliminazione diretta, battendo per 4-1 (11-6, 11-4, 9-11, 11-9, 11-4) la tedesca Franziska Schreiner. Le ...