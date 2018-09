C’è un accordo sui migranti dell’Aquarius

C’è un piano per salvare l’accordo sul nucleare iraniano - ha annunciato Federica Mogherini : Dovrebbe introdurre un nuovo sistema di pagamento per aggirare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti: per ora non ci sono dettagli The post C’è un piano per salvare l’accordo sul nucleare iraniano, ha annunciato Federica Mogherini appeared first on Il Post.

Versace diventa americana : C’è l’accordo con Michael Kors. Stasera il comunicato : Versace, uno dei più importanti marchi di moda italiani, diventerà a stelle e strisce. Il nuovo proprieterio è Michael Kors, la maison dello stilista americano che appena un anno fa ha acquisito per quasi 1 miliardo di dollari il marchio londinese Jimmy Choo. L’Ansa riporta che i vertici delle società sono riuniti per la definizione degli ultimi dettagli: l’annuncio è atteso per Stasera, al più tardi domani. Uno degli advisor ...

Papa Francesco in Cina - C’è accordo sulla nomina dei vescovi. Ma il cardinale Joseph Zen Ze-kiun : “Svenduta la Chiesa” : Per Papa Francesco Pechino è più viCina. Il Vaticano ha, infatti, firmato un accordo provvisorio con la Cina sulla nomina dei vescovi. Si tratta di un’intesa storica da lungo tempo ricercata da Bergoglio e dal suo Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, che segna un passo importante per i rapporti tra i due Paesi. L’accordo, come ha spiegato il Vaticano, “è frutto di un graduale e reciproco avviCinamento e viene stipulato dopo un lungo ...

Lega - C’è un “accordo” con la Procura : saranno restituiti 600mila euro l’anno : Le somme necessarie arriveranno in primis dagli introiti dell’attività politica, poi dall’eventuale affitto di una parte degli immobili di via Bellerio

Olimpiadi 2026 – Non C’è l’accordo - bocciata la candidatura di Milano-Torino-Cortina! Fontana non ci sta : l’idea che salverebbe la situazione : Giorgetti stronca la candidatura di Milano-Torino-Cortina alle Olimpiadi 2026, Fontana apre all’unico scenario possibile: le parole del Presidente della Regione Lombardia Dopo la bocciatura della candidatura di Milano-Torino-Cortina alle Olimpiadi 2026, la politica e lo sport si ribellano. C’è chi è d’accordo con la decisione presa dal Governo e dal Coni e chi non lo è. Dopo le parole perentorie del sottosegretario alla ...

Lega - C’è un “accordo” con la Procura : Le somme necessarie arriveranno in primis dagli introiti dell’attività politica, poi dall’eventuale affitto di una parte degli immobili di via Bellerio

Il governo : “Non C’è accordo - il progetto Olimpiadi è morto”. Ma il Coni cerca ancora una strada : «La proposta non ha il sostegno del governo ed è quindi morta qui». Poche, lapidarie e amare parole, in apertura dell’audizione davanti alla commissione Istruzione del senato, con cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, annuncia il no del governo alla candidatura italiana alle Olimpiadi inver...

Non C’è accordo con Torino - Milano e Cortina. Il governo : “Il progetto Olimpiadi è morto” : «La proposta non ha il sostegno del governo ed è quindi morta qui». Poche, lapidarie e amare parole, in apertura dell’audizione davanti alla commissione Istruzione del senato, con cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, annuncia il no del governo alla candidatura italiana alle Olimpiadi inver...

Soldi della Lega - C’è l’accordo con i magistrati : 600mila euro l’anno su un conto dedicato : Accordo raggiunto per un prelievo graduale dei fondi dopo il sì alla confisca di 49 milioni. I Legali del Carroccio presentano ricorso in Cassazione contro il sequestro

Android salirà a bordo dei veicoli Renault - Nissan e Mitsubishi dal 2021 : C’è l’accordo : L'alleanza franco-giapponese ha fatto sapere al Wall Street Journal di aver affidato la gestione multimediale dei veicoli in mano a Google L'articolo Android salirà a bordo dei veicoli Renault, Nissan e Mitsubishi dal 2021: c’è l’accordo proviene da TuttoAndroid.

Migranti - il Viminale smentisce il governo tedesco : “Accordo per rispedirli in Italia? Non C’è alcuna firma” : Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha annunciato di aver concluso un accordo con il governo italiano per il trasferimento dei Migranti fermati al confine che, però, avevano presentato la richiesta d’asilo in Italia. La dichiarazione rappresentava un successo per il membro del governo di Berlino, impegnato in una campagna per lo stop all’immigrazione irregolare, fino a quando a smentire le sue parole è arrivata la ...

Periferie - Decaro (Anci) “C’è l’accordo con il governo. I fondi arriveranno in tre anni” : “Abbiamo una soluzione, il principio è salvo, i fondi sono tutti salvi. Nel prossimo decreto del governo, la prossima settimana, saranno stanziati i fondi nell’arco di un triennio, sulla base delle effettive necessità dei Comuni”. Così Antonio Decaro, presidente Anci, all’uscita da Palazzo Chigi, dopo due ore di confronto tra la delegazione dei sindaci e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il viceministro ...

Periferie - i sindaci : “C’è accordo col governo - salvi i fondi - arriveranno in 3 anni” : L'Anci, l'associazione dei sindaci italiani, ha incontro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ha fatto sapere che i fondi per le Periferie sono in parte salvi: "Nel prossimo decreto del governo, la prossima settimana, saranno stanziati i fondi nell'arco di un triennio". Ma le risorse precedentemente previste verranno comunque tagliate con il decreto Milleproroghe.Continua a leggere

Pensioni - Salvini : “Via la Fornero. Ok quota 100 - ma da 62 anni”. E sulla Rai : “Con Berlusconi C’è possibilità d’accordo” : Superamento della legge Fornero con la “quota 100” e il limite dei 62 anni. Poi l’apertura, di nuovo, a Silvio Berlusconi con cui ha garantito parlerà nelle prossime ore e con cui intende trovare un accordo anche sulla Rai e sul nome di Marcello Foa. Matteo Salvini, intervistato a Porta a porta, ha parlato dei prossimi impegni dell’esecutivo e degli interventi che inseriranno nella prossima legge di Bilancio. “Gli ...