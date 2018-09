Cristina Chiabotto | cuore Juve | ' Vincere non annoia mai | con CR7 la Champions'

Buon compleanno Isabella Helfer - Giuseppe Cruciani - Cristina Chiabotto… : Buon compleanno Isabella Helfer, Giuseppe Cruciani, Cristina Chiabotto… …Danilo Poggiolini, Iaia Fiastri, Domenico Fisichella, Angelo Pezzana, Claudio Argento, Emilio Floris, Carmen Maura, Oliver Stone, Plinio Fernando, Renzo Rosso, Domenico de Siano, Alessandro Renica, Amedeo Matacena, Gianmarco Pozzecco, Giuseppe Vacciano, Vanessa Camani, Massimo Callegari, Caterina Murino, Matteo Guarise, Mariangela Perrupato, Marco Lo Bianco, Maurizio ...

Cristina Chiabotto baci e relax al mare con Marco Roscio : Cristina Chiabotto la sua estate l’ha trascorsa tra Liguria, Caraibi, Formentera: cambia la location, ma i protagonisti sono sempre più innamorati. Le foto dell’estate bollente di Cristina Chiabotto corrono sullo stesso binario: quello della passione e dell’amore con Marco Roscio, suo compagno dalla scorsa primavera. La ex reginetta di bellezza tra poche ore spegnerà 32 candeline e pensa alle nozze che sembrano sempre più vicine. ...

Cristina Chiabotto pronta alle nozze con Marco? Intesa palpabile tra i due in vacanza [GALLERY] : Cristina Chiabotto in love con il fidanzato Marco Roscio, a breve le nozze? L’ex Miss Italia fa sul serio con il manager di Torino Cristina Chiabotto pare sempre più innamorata di Marco Roscio. Il consulente finanziario che ha rubato il cuore all’ex Miss Italia e la bella torinese sono stati in vacanza, dove sono stati beccati dai paparazzi di ‘Gente’. Secondo la rivista, Cristina, dopo la lunga storia d’amore ...

“Povero Fabio Fulco”. Cristina Chiabotto più sexy che mai - paparazzata così : Quattordici anni fa l’Italia scopriva la bellezza irresistibile di Cristina Chiabotto, diventata Miss Italia ed entrata di diritto nell’immaginario collettivo del pubblico, una delle conduttrici più amate e delle donne più desiderate del nostro paese. Di recente la 31enne è finita al centro di una lunga serie di indiscrezioni dopo la fine della sua relazione con il fidanzato Fabio Fulco e l’inizio di un nuovo capitolo ...

Cristina Chiabotto - Fabio Fulco chi? L'ex umiliato : bikini atomico ed effusioni in spiaggia : La fine traumatica della relazione con Fabio Fulco è alle spalle. Una smagliante Cristina Chiabotto è stata paparazzata dal settimanale Vero a Formentera in formissima , il sexy bikini rosso è un ...

“Topless da urlo!”. Cristina Chiabotto - l’estate bollente della ex Miss Italia : Sono ormai passati 14 anni, ma Cristina Chiabotto resta pur sempre una delle donne più attraenti del Bel Paese. La conduttrice televisiva, eletta Miss Italia 2004, è finita al centro dei rumors di gossip nelle ultime settimane. ‘Colpa’ del settimanale Oggi; il rotocalco di cronaca rosa ha fornito alcuni spunti interessanti sulla vita sentimentale dellla Chiabotto. Tra lei e il suo fidanzato Marco le cose starebbero andando così bene ...

Cristina Chiabotto dopo Fabio Fulco sposa Marco? L’indiscrezione sulle nozze : Cristina Chiabotto presto sposa? L’indiscrezione sul matrimonio imminente con il nuovo fidanzato Marco La sofferta fine della storia d’amore con Fabio Fulco sembra ormai far parte del passato di Cristina Chiabotto che, adesso, pare essere pronta a guardare avanti insieme al suo nuovo fidanzato. Con quest’ultimo le cose vanno così bene che, stando a quanto […] L'articolo Cristina Chiabotto dopo Fabio Fulco sposa Marco? ...

Cristina Chiabotto torna a sorridere : cena romantica col fidanzato manager Marco Roscio : TORINO ? Col su amore a fianco Cristina Chiabotto torna a sorridere. L?ex Miss Italia qualche mese fa ha messo fine alla sua lunga relazione col collega Fabio Fulco, senza dare...

Cristina Chiabotto : “Reality show? Me l’hanno proposto ma ho sempre rifiutato” : Perché Cristina Chiabotto non partecipa ai reality show Cristina Chiabotto a un reality show? No, grazie. L’ex Miss Italia non è interessata a programmi televisivi di questo genere. Eppure negli ultimi anni le proposte non sono mancate. Ma la modella di Torino ha sempre rifiutato, preferendo concentrarsi su altri progetti, magari più piccoli ma di […] L'articolo Cristina Chiabotto: “Reality show? Me l’hanno proposto ma ho ...