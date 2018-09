Roma | la novità di Monchi | Ho una clausola rescissoria

Real Madrid-Roma - la probabile formazione dei giallorossi : quante novità per Di Francesco : Esordio complicato per la Roma nella fase a gironi di Champions League, i giallorossi affronteranno il Real Madrid al Bernabeu con molte novità di formazione Sarà il Santiago Bernabeu il teatro dell’esordio della Roma nella nuova edizione di Champions League, i giallorossi infatti affronteranno i campioni in carica del Real Madrid, squadra molto diversa da quella che ha alzato il trofeo nella notte di Kiev. Luciano Rossi/Lapresse La ...

Probabili formazioni/ Roma Chievo : quote - le ultime novità live - Serie A 4giornata - : Probabili formazioni Roma Chievo: Di Francesco ha qualche giocatore non al meglio e deve pensare al Real Madrid, D'Anna rilancia Giaccherini.

Roma - le ultime novità dall’infermeria : Di Francesco alle prese con diversi guai : Roma, Eusebio Di Francesco costretto a fare a meno di qualche importante pedina in vista della gara col Chievo Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dovrà fare a meno di alcune pedine nel prossimo impegno della sua squadra. Nel weekend la Roma sarà impegnata contro il Chievo Verona, ma dovrà fare a meno di sicuro di Pastore, alle prese con una lesione al polpaccio che, anche se lieve, lo terrà lontano dal terreno di gioco. ...

Probabili formazioni/ Milan Roma : quote - ultime novità live (Serie A - 3^ giornata) : Probabili formazioni Milan Roma: le quote e le ultime novità live su moduli e titolari per il grande anticipo di stasera a San Siro (Serie A, 3^ giornata)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 06:30:00 GMT)

Probabili formazioni/ Torino Roma : quote. Attenzione a Olsen. Le ultime novità live (1^ giornata Serie A) : Probabili formazioni Torino Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I giallorossi si presentano con Cristante e Pastore da mezzali al fianco di De Rossi(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:52:00 GMT)