Strage 2 Agosto | il 25 settembre nuovo sopralluogo sulle macerie

17 agosto 1893 - la Strage di Aigues-Mortes : “Uccidete i migranti italiani” : Fu ad Aigues-Mortes - splendido centro per le memorie medievali di San Luigi, il re che fece della città fortificata alle porte della Camargue il porto di partenza per le Crociate - che i lavoratori italiani trovarono il loro inferno in terra di Francia. Successe il 17 agosto 1893 e fu un massacro che il tempo ha trasformato in una storia simbolica...

The Good Doctor non va in onda il 14 agosto per la Strage di Genova - Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi : The Good Doctor non va in onda il 14 agosto per lasciare spazio all'approfondimento sulla strage di Genova, con uno Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi che ha coinvolto più di 30 auto e 3 mezzi pesanti facendo almeno 35 vittime accertate e decine di feriti in un tragico bilancio ancora provvisorio e in continuo aggiornamento. Solo in serata Rai1 ha deciso di cambiare la programmazione della rete sostituendo i tre episodi della serie ABC ...