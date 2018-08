Terremoto Molise | nuova scossa avvertita in provincia di Campobasso DATI e MAPPE

Nuova scossa di Terremoto in Molise : epicentro a Larino [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto Molise : i ponti della diga del Liscione restano chiusi : Il tratto della statale 647 Bifernina compreso tra i due viadotti che sovrastano la diga del Liscione a Guardialfiera (Campobasso), resterà ancora chiuso al traffico. Lo comunica l’Anas in una nota. La decisione è stata assunta al termine di un vertice in Prefettura a Campobasso nel quale è stato fatto il punto sulla situazione dell’arteria dopo le numerose scosse di Terremoto che hanno interessato l’area del medio e basso ...

Terremoto Molise : stop al Ponte di Sangro per due mesi : Il presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, ha partecipato oggi a un nuovo sopralluogo tecnico sul Ponte Nuovo sul fiume Sangro che, attraverso la strada provinciale 111, collega Lanciano con l’area industriale della Val di Sangro. Il Ponte è stato chiuso precauzionalmente a seguito della forte scossa di Terremoto registrata in Molise lo scorso 15 agosto, alle 20.19. Dopo le verifiche sono stati confermati ...

Terremoto Molise : a Guglionesi 500 richieste di verifica : A seguito delle scosse di Terremoto registrate in Molise dal 14 agosto, sono 500 le richieste di verifica delle abitazioni a Guglionesi: “I danni ci sono e sono stati rilevati a macchia di leopardo in paese, in varie zone. Quelli maggiori sono nelle campagne,” ha spiegato il sindaco Mario Belotti. In paese sono state montate le prime 14 tende. Molte le famiglie che hanno lasciato spontaneamente le proprie abitazioni in seguito alle ...

Terremoto Molise - viabilità : verifiche lungo la SS647 : Proseguono le verifiche e gli approfondimenti da parte di Anas lungo la SS647 ‘Fondo Valle del Biferno‘ (Campobasso), chiusa al traffico in via precauzionale dalla notte del 17 agosto tra il km 47,600 ed il km 63,400, a seguito delle scosse di Terremoto che hanno colpito il Molise. Allo stato attuale, l’azienda, in costante contatto con Prefettura ed Enti Locali, sta eseguendo rilievi di dettaglio con strumentazione specialistica e ...

Terremoto Molise - la Provincia di Campobasso al Governo : subito fondi : Il crollo del ponte di Genova e le scosse di Terremoto in Molise “riaccendono un faro sulla sicurezza di strade, ponti e viadotti di competenza della Provincia di Campobasso“, scrive il presidente dell’Ente, Antonio Battista, che rivolge un appello al Governo centrale sulla viabilità “che ha bisogno di ordinaria e straordinaria manutenzione, resa impossibile pero’ per via degli esigui trasferimenti destinati alle ...

Terremoto in Molise - nella notte un'altra scossa : sono 190 dal 14 agosto : La terra continua a tremare in Molise. Intorno alle 2,07 si è registrata una scossa di Terremoto magnitudo 3, con epicentro sempre vicino a Montecilfone (Campobasso). sono circa...

Terremoto Molise - prosegue lo sciame sismico : scossa nella notte - quasi 200 dal 14 agosto : prosegue lo sciame sismico in Molise: alle 02:07 si è verificato un Terremoto magnitudo 3, con epicentro a 3 km sudest da Montecilfone (Campobasso) e ipocentro a una profondita di 26 km. Sono circa 190 gli eventi sismici localizzati nell’area dal 14 agosto, di cui 22 di magnitudo uguale o superiore a 2, il più forte dei quali di magnitudo 5.1 alle 20:19 del 16 agosto. Non si segnalano al momento ulteriori danni. L'articolo Terremoto ...