Laè meno sincronizzata e isono aumentati. Fra questi ci sono le "crescenti debolezze finanziarie, le tensioni commerciali e geopolitiche, gli squilibri globali e le diseguaglianze". Lo afferma il G20 nelladel comunicato finale, ancora in via di definizione. Gli sherpa stanno mettendo a punto un documento finale in cui si fa riferimento alle tensioni sugli scambi commerciali.(Di domenica 22 luglio 2018)