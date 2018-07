L' horror Creepshow diventerà una serie tv firmata Greg Nicotero

blogo

(Di giovedì 19 luglio 2018)avrà nel 2019 una sua versione televisiva diretta e supervisionata da, tra i produttori di The Walking Dead, e realizzata per Shudder il servizio di streaming di proprietà di AMC Networks, che già produce The Walking Dead, specializzato in produzioni-thriller.Omaggio ai fumettidegli anni '50, latv dipartirà dal film del 1982 con Leslie Nielsen e Ted Danson, scritto da Stephen King e diretto da Geroge Romero. Come il film, che ha avuto due sequel e uno spinoff a fumetti, anche latv sarà ad episodi, ciascuno diverso dall'altro, con storie divertenti e spaventose.dirigerà il primo episodio e la sua società KNB EFX Group Inc, si occuperà degli effetti speciali, del make-up e di realizzare le creature mostruose.