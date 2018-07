Ma quale “manina” | l’art 14 del Decreto Dignità certifica il boomerang

huffingtonpost

(Di lunedì 16 luglio 2018) Illegge Dignità, in fondo, basta leggerlo, articolo per articolo, per poter smontare le inesattezze e sgonfiare le polemiche che Luigi Di Maio sta alimentando. Non è sempre facile, i testi normativi sono spesso astrusi e incomprensibili per i non addetti ai lavori, ma con un po' di impegno ci si riesce.Leggendo il testo delsi scopre perché che la "manina" che avrebbe manomesso la relazione tecnica di accompagnamento delnon esiste. Il testo stesso del disegno di legge di conversione del, quello che il ministro Di Maio ha co-firmato di proprio pugno e presentato a proprio nome al Parlamento per l'approvazione, contiene all'articolo 14 le stesse indicazioni della famigerata relazione tecnica. È l'articolo sulle "coperture finanziarie", cioè la parte della legge che dice quanto costano le varie misure dele come ...