“ Spiagge sicure” - piano del Viminale : multe a chi compra da ambulanti : “Spiagge sicure” , piano del Viminale : multe a chi compra da ambulanti La direttiva vuole introdurre sanzioni per chi acquista dai venditori sui litorali e per chi paga per massaggi o tatuaggi. Previsti più controlli su tutta la filiera del falso e una maggior collaborazione tra forze dell’ordine e polizia ...

