Ballottaggi | 2 | 9 milioni alle urne Le sfide a Pisa | Siena  e Imola con Lega e M5S

Ballottaggi - 2 - 9 milioni alle urne per eleggere i sindaci. Le sfide a Pisa - Siena e Imola - con Lega e M5S rivali - : Quasi 3 milioni di italiani chiamati alle urne per i Ballottaggi che eleggeranno i sindaci in 75 Comuni sopra i 15 mila abitanti. Domenica 24 giugno si voterà in un'unica giornata, dalle 7 alle 13. ...